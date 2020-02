Breiter feiern Jubiläum : Kleines Dorf, große Fastnacht

Breit Mit der ersten von zwei Kappensitzungen ist Breit in sein Doppel-Jubiläumsjahr durchgestartet.

Danach übernahmen die Aktiven die Bühne. Auf Tänzerinnen und die Hochwaldlerchen, die im Stil von Udo Jürgens ein Loblied auf 66 Jahre sangen, folgten etliche Urgesteine. Allen voran „Klaatsch und Traatsch“ – Günter Klassen und Adelheit Auler, die sich klimaneutral, sprich zu Fuß, auf den Weg gemacht hatte. Wer in heutigen Zeiten nicht als Umweltsünderin in Verruf geraten will, lässt das Motorrad lieber im Hühnerstall stehen. Auch sonst sparte das Duo, das es zusammen auf 80 Jahre in der Bütt bringt, kein aktuelles Thema aus.