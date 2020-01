Karneval : Elfen, Jungfrauen und alte Säcke

Bernkastel-Kues Die Cueser Schweden eröffnen in Bernkastel-Kues die Session. 90 Akteure überzeugen vor ausverkauftem Haus.

Die Cueser Schweden haben auch in diesem Jahr das Publikum im ausverkauften Jugendheim begeistert. Knapp 90 Akteure boten ein unterhalt­sames Programm aus Tänzen, Büttenreden, musikalischen Gesangsbeiträgen und anderen Nummern.

So zeigten die Prinzengarde, die Jugendgarde und das Tanzduo Hanna und Nina Tänze auf sehr hohem Niveau.

Für einen Wow-Effekt sorgte in diesem Jahr die Showtanzgruppe der Cueser Prinzengarde, die mit ihrem akrobatischen Tanz zum Thema „Haus des Geldes“ die Cueser Narhalla so richtig zum Beben brachte.

Wie in der Vergangenheit wurde das Große Prinzenpaar der Cueser Schweden per Zufall ausgelost. Neben dem bereits proklamierten Prinzenpaar Prinzessin Sara l. und Prinz Nicolas l. hatten von nun an Prinz Klaus l. und seine Lieblichkeit Prinzessin Yvonne l. das Sagen.