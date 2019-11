Fastnacht : Saarschiff feiert närrisches Jubiläum

Irsch/Saar Die Irscher Karnevalsgesellschaft gibt es seit 66 Jahren. Deshalb war die Sessionseröffnung zugleich eine Geburtstagsparty.

Die KG Närrisches Saarschiff Irsch hatte zur Eröffnung ihrer Jubiläumskampagne 2019/2020 alle Vereinsmitglieder zu einem Gala-Abend eingeladen. Unter dem Motto „Geburtstagsparty an der Saar – Feiert mit uns 66 Jahr!“ wurde die Gründung der Karnevalsgesellschaft Anno 1954 gefeiert.

Die stimmungsvolle Sessionseröffnung im passend geschmückten Festsaal wurde von Helmut Steuer und Gilla Wallrich moderiert, die in den Reihen der geladenen Gäste den Vizepräsidenten des Bundes Deutscher Karneval (BDK), Dr. hc. Peter Krawietz aus Mainz, sowie vom Landesverband Rhein-Mosel-Lahn (RML) den Präsidenten Peter Pries, den Vizepräsidenten Andreas Noll und die Geschäftsführerin Doris Köhl willkommen heißen konnten. Für ihre langjährigen Verdienste zur Erhaltung und Förderung heimatlichen Brauchtums wurden vom BDK elf Vereinsmitglieder mit dem Verdienstorden in Gold und 18 mit dem Verdienstorden in Silber ausgezeichnet. Den RML-Orden erhielten 28 Vereinsmitglieder für ihre Verdienste. Zu neuen Ehrenmitgliedern des Närrischen Saarschiffs wurden Ludwin Lenz und Bernhard Wallrich ernannt.