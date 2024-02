Karneval An Karneval haben die Jecken Vorfahrt — alle Umzüge in Trier auf einen Blick

Trier-Innenstadt: Rosenmontagszug am 12. Februar, 11 bis etwa 17 Uhr. Aufstellung: Medardstraße (Anfahrt über B 268); Zugstrecke: Matthias- und Saarstraße, Südallee, Kaiser-, Neu- und Brotstraße, Hauptmarkt, Simeonstraße, Porta Nigra-Platz, Paulin- und Herzogenbuscher Straße. Auflösung: vor der Arena. Alle zur Strecke führenden oder sie kreuzenden Straßen sind ab 11.30 Uhr gesperrt. Zudem gilt an der Route ein absolutes Halteverbot ab 8 Uhr. Der Aufstellungsraum ist nur über die B 268 (Pellinger Straße) erreichbar. Umleitungen: Die Medardstraße ist ab Einmündung Aulstraße ab 9 Uhr gesperrt. Anliegerverkehr ist nur eingeschränkt bis Im Schammat möglich. Die Kreuzung Aul-/Medardstraße bleibt bis 11.30 Uhr als Zufahrt zur Weismark offen. In der Medardstraße gilt von 8 bis etwa 15 Uhr ein beidseitiges Halteverbot. Der Verkehr auf der Südallee Richtung Saarstraße/Kaiserthermen fließt über Kaiser- und Gerty-Spies-Straße. Auf der Weimarer Allee Richtung Kaiserstraße gilt eine Umleitung über Spitzmühle und Weberbach. Aus Olewig und von der Spitzmühle fließt der Verkehr über die Ostallee. Auf der Friedrich-Ebert-Allee und der Bruchhausenstraße führt die Strecke über Nordallee/Simeonstiftplatz. Richtung Theodor-Heuss-Allee gilt eine Umleitung über Balduinstraße und In der Reichsabtei. Die Herzogenbuscher Straße ist ab dem Verteilerkreis gesperrt. Der Verkehr wird über die Parkstraße umgeleitet. Die Autofahrer sollten die Innenstadt zwischen 11 und 18 Uhr meiden oder weiträumig umfahren.

Aus Sicherheitsgründen gibt es zwischen 11 und 18 Uhr entlang der Zugstrecke ein Ein- und Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen in Richtung des Rosenmontagszugs. Mit dieser Vorgabe sind die Lade- und Lieferverkehrszeiten in der Fußgängerzone auch am Rosenmontag gewährleistet.