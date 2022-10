Tiere : Wohliges Schnurren auf Zeit – in Oberöfflingen gibt es eine Katzenpension

In Oberöfflingen können Katzen in einer Pension zeitweise untergebracht werden. Symbolfoto: dpa Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Oberöfflingen Elke und Martin Wössner betreiben seit 2005 eine Katzenpension in der Eifel. Was das Besondere an den Tieren ist und was sie dort erwartet, hat sie dem TV erzählt.

In Oberöfflingen finden Katzen ein Zuhause auf Zeit: In „Elkes Katzenpension“. Deren Inhaber ist Martin Wössner. Seine Ehefrau Elke Wössner kümmert sich um die Vierbeiner. Katzen können in der Pension von ihren Besitzern während eines Urlaubs abgegeben werden. „Kätzchen zu betreuen ist mein großes Hobby, jetzt mein Beruf.“ Neu ist dieser Beruf nicht für Elke Wössner. „Ich hatte im nordrhein-westfälischen Dorsten bereits eine Katzenpension, bevor diese hier 2005 entstand“, sagt Wössner.

Sie erhält ab und zu ehrenamtliche Hilfe, wenn der Andrang im Sommer während der Urlaubszeit besonders groß ist. Dann stehen ihre Freundin Gaby und Tochter Alexandra ihr zur Seite. Zehn Katzen können gleichzeitig in der Pension aufgenommen werden. Alle Pensionsgäste aus Luxemburg, Daun, Bitburg, Gerolstein, Mayen und anderen Orten müssen kastriert, sterilisiert, geimpft und gesund sein, damit sie aufgenommen werden können.

Meist bringen Stammkunden ihre Tiere zur Urlaubszeit oder bei Krankheit zu Elke Wössner, und der Verbleib dort richtet sich meist nach der Länge des Urlaubs, eines Krankenhausaufenthaltes oder einer Reha. Fünf Tage bis sechs Wochen kann das dauern.

Alle Ankömmlinge werden ins Katzenhaus solo oder mit einer Artgenossin in die „Katzenzimmer- oder -appartements“ gebracht. Oft nimmt Elke Wössner eine Angel mit Spielgeräten an der Schnur hervor, lädt die Tiere zu Spielstunden ein, und dann haben die Tiere auch Gehege-Auslauf.

Und die Verpflegung? Im Einzelzimmer sind die Tagesrationen so groß wie mit den Besitzern abgesprochen, und im Gruppenraum haben die Katzen eine Auswahl an Futter. Natürlich werden die Katzen und Kater auch gestreichelt.