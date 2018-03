später lesen Berlin Kaum Verzicht aufs Smartphone Teilen

Twittern

Teilen



() Das Smartphone mal liegen lassen: Für viele Menschen ist das gar nicht so einfach. Laut einer Umfrage des IT-Verbandes Bitkom hat bereits rund jeder siebte Befragte in Deutschland (15 Prozent) versucht, für eine gewisse Zeit auf digitale Medien zu verzichten – und ist dabei gescheitert. Insgesamt hat sich schon knapp jeder Zweite (44 Prozent) zumindest schon einmal für einige Stunden an der digitalen Enthaltsamkeit versucht.