Kim schockt Konkurrenz in der Quali

Snowboard-Wunderkind Chloe Kim hat ihren Favoritenstatus im olympischen Halfpipe-Wettbewerb bereits in der Qualifikation eindrucksvoll untermauert. Die 17 Jahre alte Amerikanerin gewann beide Quali-Läufe, den zweiten mit dem starken Wert von 95,50 Punkten. Im ersten Lauf hatte sie für ihre Darbietung 91,50 Zähler erhalten. Zweite wurde die chinesische Medaillenanwärterin Jiayu Liu (87,75) vor der Japanerin Haruna Matsumoto (84,25). Kelly Clark (63,25), Olympiadritte von Sotschi aus den USA, kam als Elfte gerade so ins Finale der besten Zwölf. Der Kampf um Gold, Silber und Bronze in Bokwang findet am Dienstag (10.00 Uhr OZ/2.00 Uhr MEZ) statt. Deutsche Snowboarderinnen waren nicht qualifiziert.