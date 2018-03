Kinder-Uni-Reporter 2018 gesucht!

(bp) Das Kinder-Uni-Team der Universität Trier sucht Kinder ab acht Jahren für unser Kinder-Uni-Reporter-Team 2018. Die Dozentinnen und Dozenten der Universität bieten auch in diesem Jahr wieder ehrenamtlich spannende und interessante Veranstaltungen an.

Ihr berichtet über die Veranstaltungen, schreibt News für die Homepage und führt Interviews, die im Trierischen Volksfreund und im Internet veröffentlicht werden!

Es erwartet euch viel Arbeit, aber auch eine Menge Spaß und spannende Aufgaben.

Wir freuen uns auf euch und eure Beiträge!

Weitere Informationen auf www.kinderuni-reporter.uni-trier.de (unter Kinder-Uni-Reporter – Bewerbung)

Bewerbung bis 16. Februar 2018

an kinderuni@uni-trier.de oder per Post an: Kinder-Uni Trier

Universität Trier, 54286 Trier