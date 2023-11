Gedenktag am 10. Dezember Ein Kerzenlicht für jedes verstorbene Kind

Die Familie Schmidt (Bestattungshaus Loch) stellt dafür sein „Café der Erinnerung“ in Trier-Nord zu Verfügung. Start ist um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Danach werden bis etwa 13 Uhr gemeinsam Kerzen gestaltet, die am Abend um 19 Uhr in den heimischen Fenstern leuchten sollen. Die Bastelstube Trier liefert die Materialien und leitet beim Kerzenbasteln professionell an.