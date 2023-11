Besonders junge Menschen sind angesprochen Hospiztag Trier – „Wir können auch über Gefühle sprechen“

So entstand die Idee, an diesem Tag ein zwangloses und für alle Menschen offenes Angebot zu schaffen. „Wir gehen dorthin, wo die jungen Menschen sind.“ Das Angela-Merici-Gymnasium (Neustraße 35 in Trier) wird zu einem Markt der Möglichkeiten. Vereine und Einrichtungen des Hospiz- und Palliativnetzwerks informieren und beraten dort von 10.30 bis 16 Uhr. An den fünf Informationsinseln wird auch das Thema Ehrenamt eine Rolle spielen. In einer Lounge-Ecke besteht die Möglichkeit zu persönlichem Austausch und zu Begegnungen. Es gibt Glühwein, Kaffee, Softdrinks und Suppe. „Wir haben noch nie an einem Hospiztag Waffeln gebacken. Aber dieses Mal machen wir das.“