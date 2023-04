Benefizaktion Nestwärme-Kinderhospiz 4200 Euro für das Kinderhospiz – Tolle Spende nach Konzert

Mitte März fand in der AMG Aula in Trier das Konzert Das „Benefiz-Chorkonzert“, ein Benefizkonzert zugunsten des Kinderhospizes von Nestwärme, hatte Mitte März zahlreiche Gäste in die Aula des Angela-Merici-Gymnasiums gelockt. Dirk Hense (Marketing Nestwärme) und Dr. Klaas Michel, Marketingleiter Trierischer Volksfreund, haben den Erlös von 4200 Euro entgegengenommen und sich für die Spende bedankt.