Benefizaktion Kinderhospiz Nestwärme Spaß für die ganze Familie im Petrispark Trier beim Nestwärme Familienfest

Das Wochenende in Trier ist vollgepackt mit Attraktionen. Wer einige Stunden Spaß mit der ganzen Familie haben will, ist am Samstag, 13. Mai, ab 11 Uhr auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände auf dem Petrisberg willkommen. Dort verspricht der Verein Nestwärme ein buntes und kurzweiliges Fest.