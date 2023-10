Benefizaktion appelliert an Leserinnen und Leser Jede Spende hilft: Projekt Kinderhospiz für die Region nimmt Gestalt an

Am Bedarf für ein Kinderhospiz besteht kein Zweifel. Elisabeth Schuh, Mitbegründerin von Nestwärme, verweist auf eine Studie des Instituts für Sozialforschung in Mainz. „Damit wurde wissenschaftlich belegt, was wir in unserer täglichen Arbeit mit diesen Kindern und ihren Familien geahnt hatten. Familien, die rund um die Uhr für ihre pflegebedürftigen oder lebensverkürzend erkrankten Kinder da sind, wünschen sich dringend Entlastung und mehr flexible kinder- und familiengerechte Unterstützung. Diese professionellen Angebote sollen zudem in ihrer Nähe liegen und leicht erreichbar sein.“