Benefizaktion Kinderhospiz Nestwärme : Kerzenlicht für die gemeinsame Erinnerung an verstorbene Kinder

Der Trierische Volksfreund unterstützt das Projekt Kinderhospiz des Vereins Nestwärme mit einer großen Benefizaktion. Für Spenden ist das Aktionskonto „Kinderhospiz“ bei der Volksbank Trier eingerichtet unter der IBAN-Nummer DE24 5856 0103 0000 86 86 86.

Sprechstunden für Privatspender, Firmen oder Stiftungen unter Telefon 0170/6832005 gibt es auch zwischen den Jahren an folgenden Terminen: 27. Dezember (10 bis 12 Uhr), 28. Dezember (14 bis 16 Uhr), 29. Dezember (10 bis 12 Uhr) und 30. Dezember (10 bis 12 Uhr). Das Nestwärme-Büro an diesen Tagen und auch am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 0651/99201-220 zu erreichen. Für Spender geöffnet hat das Büro in Trier, Christophstraße 1 (2. OG) am 24. und vom 27. bis 29. Dezember von 9 bis 12 Uhr.