Benefizaktion Kinderhospiz Trier Charity Glühweinstand erwirtschaftet 12.500 Euro für das Kinderhospiz

„Der Eröffnungstag des Charity-Glühweinstandes war super, es hat so viel Spaß gemacht, ein Teil dieser Aktion zu sein.“, schwärmt Anja Schütz beim Fototermin für die Scheckübergabe. Als Ehrenamtliche des nestwärme e.V. unterstützt sie unterschiedlichste Aktionen, war z.B. im vergangenen Jahr bei der Moselschifffahrt mit dabei. Dieser Einsatz am Glühweinstand hat ihr so gut gefallen, dass Sie sich dort vier Mal für einen Dienst eintragen ließ. Genauso oft half auch der Ehrenamtliche Frank Nabakowski im Glühweinstand vor Guillaume in der Fleischstraße. „Es war das erste Mal, dass ich als Ehrenamtlicher mitgeholfen habe. Es war beeindruckend, wie viele Leute gespendet haben. Manche sogar einfach so, im Vorbeigehen.“