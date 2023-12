Kinderhospiz Zeit schenken hilft ungemein: Wie sich Freiwillige bei der Nestwärme einbringen können

Bei der Nestwärme in der Trierer Liebfrauenstraße ist jeder herzlichst willkommen. Egal, ob Kinder oder Erwachsene, Mitarbeiter, Ehrenamtliche oder Familien. Das warme Miteinander wird auch in der Runde des Ehrenamtsworkshops sofort spürbar. Hier wird gelacht und sich ausgetauscht. In der Runde sind diesmal nur Frauen. „Männer sind aber natürlich auch jederzeit willkommen“, stellt Elisabeth Schuh mit einem Lächeln klar. Sie ist Mitbegründerin und zweite Vorsitzende des Vereins, und gemeinsam mit Peggy Hand-Schütze und Birgit Krewer leitet sie an dem Tag den Workshop.