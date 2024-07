Jubiläum im Zeichen des Kinderhospizes Diese Band aus der Eifel spielt die Beatles auf Blech

Dabei ist das alles immer noch ein Hobby für die Musiker, die etwa zweimal im Monat gemeinsam proben. „Das ganze Geld, das wir in zehn Jahren verdient haben, ist noch nie in unsere Taschen gewandert“, sagt Petry. Soll es auch in Zukunft nicht. Deshalb habe die Band von Anfang an geplant, die Einnahmen ihres Jubiläumskonzerts zu spenden. Der Musiker erzählt: „Wir wollten vor allem was Gutes tun für Kinder.“ Dadurch seien er und seine Bandmitglieder auf das Kinderhospiz aufmerksam geworden, das der Verein Nestwärme aktuell am Trierer Petrisberg errichtet.