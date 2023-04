Herzsignal spendet für das Nestwärme-Projekt 4000 Euro mit Herz für das Kinderhospiz

Doch damit endet das Engagment von Knodt und Storz nicht. Bei der Spendengala der Eventmanagerin versteigerte der Läufer einige Wochen später ein seltenes Sondertrikot von Bayer 04 Leverkusen. Mit diesem Trikot wurde Leverkusen 1988 Europapokalsieger in einem spektakulären Finale gegen Espanyol Barcelona. In Anlehnung an diesen historischen Erfolg wurden im Jahr 2018 die Sondertrikots produziert in einer Stückzahl von 1988. „Ich habe das 500. Trikot für mein Projekt Herzsignal zur Verfügung gestellt bekommen“, freut sich Knodt.