Projekt Nestwärme-Kinderhospiz Aktionstag in der Arena Trier: Gladiators bauen mit am Kinderhospiz

Ziel ist es, an diesem Tag von der Bekanntheit der Gladiators zu profitieren und möglichst viele Spenden zu sammeln. Dazu wird es diverse Möglichkeiten geben. So werden zum Beispiel in der Halle Sammelbehälter für Pfandbecher aufgestellt und die Besucher gebeten, auf ihr Pfand zu verzichten und die Becher dort einzuwerfen. Im ViP-Bereich warten Spendenhäuschen auf die Großzügigkeit der Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft. Dort und an vielen anderen Stellen wird über das Projekt für lebensverkürzend erkrankte Kinder und ihre Familien informiert. Am Infostand im Eingangsbereich besteht ebenfalls die Möglichkeit, Geld zu spenden.