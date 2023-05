Familientag und Festakt auf dem Grundstück Ein Meilenstein für das Nestwärme Kinderhospiz auf dem Petrisberg in Trier

Auch dort ist an diesem Nachmittag alles bestens vorbereitet, um mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer den offiziellen Startschuss für das Großprojekt zu feiern. Als just bei der Ankunft der Schirmherrin aus dem davor noch blauen Frühlingshimmel dicke Regentropfen fallen, sorgt das nur kurz für Irritation. „Die Dinge kommen aus dem Nichts“, vertröstet Nestwärme-Vorsitzende Petra Moske die vor dem Regen in das benachbarte Studentenwohnheim geflüchteten Gäste. „Es ist wie bei den betroffenen Familien: Man hat erst einmal keinen Plan. Aber im Vergleich zu deren Situation ist das hier wirklich kein großes Problem.“