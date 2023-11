Pilotprojekt Geschwisterzeit bei Nestwärme: Hilfe für die ganze Familie

In acht Treffen haben Nina Bösen und ihre Kollegin gemeinsam mit den Kindern daran gearbeitet, spielerisch die Resilienz der Mädchen zu stärken. „Resilienz ist unser seelisches Immunsystem. Also unsere psychische Widerstandskraft. Sodass wir genauso stark aus einer Situation oder Herausforderung wieder herausgehen, wie wir hineingegangen sind.“ Die Kinder seien in ihrem Leben mit sehr herausfordernden Situationen konfrontiert. Daher sei es besonders wichtig, dass die Geschwisterkinder in diesem Bereich gefördert werden.