Benefizaktion Nestwärme-Kinderhospiz 500 Euro von „Events hoch vier“ und Herzsignal

„Ihr feiert – wir spenden“ – so lautete das Motto der Weiberfastnachtsparty am im Druckwerk Euren. Die in 2022 neu gegründete Event Agentur „Events hoch vier“ aus Trier hat es sich auf die Fahne geschrieben, mit Ihren Veranstaltungen Gutes zu tun und Vereine aus der Großregion Trier zu unterstützen. „Uns ist es eine Herzensangelegenheit, allen voran die Vereine zu unterstützen, die sich um kranke und benachteiligte Kinder kümmern“, so die Pressesprecherin und Mitgründerin Sonja Storz.