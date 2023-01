Benefizaktion Kinderhospiz Nestwärme : Projekt Kinderhospiz Trier – Warum es dringend gebraucht wird

Trier Das geplante Kinderhospiz auf dem Trierer Petrisberg wird die Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Region deutlich verbessern. Warum das Konzept auch für ganz Deutschland als Vorbild gilt.

Wenn Kinder oder Jugendliche an einer lebensverkürzenden Krankheit leiden, ist das für Eltern und Geschwister eine dramatische Situation, mit der sie oft nahezu alleine zurechtkommen müssen. „Besonders die Eltern erleben an jedem Tag von morgens bis abends Druck, der auf Dauer schwer auszuhalten ist“, weiß Petra Moske, Vorsitzende des Vereins Nestwärme und ausgebildete Resilienztrainerin. „In großen Städten gibt es eine engmaschige Versorgung. Die fehlt in eher ländlich geprägten Region wie unserer. Viele Eltern binden sich auch deshalb so stark an das Kind, dass sie nicht mehr loslassen können.“