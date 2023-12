Benefizprojekt Nestwärme-Kinderhospiz 29-Jährige hat das eigene Begräbnis schon geplant – und verliert doch nicht den Lebensmut

Dass es anders geht, haben Sabine und Frank Gansen längst bewiesen. Auch wenn es meistens ein Kampf war, zunächst im eigenen Haus in Konz, später dann in den beiden Wohnungen im Neubau der Wohnungsgenossenschaft Am Beutelweg in der Thyrsusstraße. Dort lebt Corinna seit Herbst 2019 in einer eigenen Wohnung, direkt neben den Eltern, auch wenn sie rund um die Uhr Betreuung benötigt.