Interview Elisabeth Schuh Kinderhospiz Trier: „Die Familien brauchen jetzt Hilfe und nicht erst in fünf Jahren“

SCHUH Kinderhospize in Deutschland müssen alle den größten Teil ihrer Finanzierung in Privatinitiative aufbringen, so auch wir in Trier. Auch gibt es für die Schaffung und Ausstattung eines Kinderhospizes grundsätzlich keine Finanzierung. Das bedeutet, es wird ein großes Startbudget gebraucht, für die Entstehung und die Ausstattung, aber auch jährlich, um nachhaltig die Verantwortung übernehmen zu können. Wir wissen, dass Hürden überwunden werden müssen, denn die Kinderhospizarbeit löst große Ängste in der Gesellschaft aus. Sie ist noch stärker tabuisiert als Tod und Trauer im Allgemeinen. Wir verstehen die Kampagne mit dem Volksfreund auch als großartige Möglichkeit zur Information und Aufklärung. Denn sie wird dazu beitragen, dass das Kinderhospiz von Beginn an in unserer Region im positiven Sinn verankert ist und alle sich aufgerufen fühlen dürfen, das Nestwärme-Haus, seine Gäste und Mitwirkenden auf dem Petrisberg in Trier zu besuchen.