Benefizaktion Kinderhospiz : Kinderhospiz erhält Spende in der Wallfahrtskirche Klausen

Trier / Klausen Das Publikum der Lesungen von Doc Caro spendet für das Kinderhospiz von nestwärme, das der Volksfreund unterstützt.

Der Triple Sold Out Award glänzt auf dem Beistelltisch bei Doc Caros Lesung am 14. Januar in der Wallfahrtskirche in Klausen. Drei Mal hat sie es geschafft, die Plätze der Kirche restlos zu füllen. Sie liest aus ihrem zweiten Buch „Keine halben Sachen“, rührt ihr Publikum mit Schicksalsschlägen von Patienten zu Tränen, löst aber auch herzliches Lachen aus, wenn sie aus dem medizinischen Alltag berichtet.