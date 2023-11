Projekt Nestwärme-Kinderhospiz Kinderhospiz Trier: Für Daniel wäre das teilstationäre Angebot ein Segen

An jedem Morgen dauert es vier Stunden, bis seine Verbände abgenommen wurden und er neu verbunden ist. Auch am Abend ist eine Stunde Pflege notwendig. Beides übernimmt in der Regel seine Mutter. Für Marliese Masut, die mit ihrem Sohn in einem Haus in Greimerath im Hochwald lebt, ist die Umsorgung von Daniel wichtigster Lebensinhalt. „Mein Sohn kommt alleine nicht mehr aus dem Haus“, beschreibt die 58-Jährige die aktuelle Situation.