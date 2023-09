Benefizaktion Nestwärme-Kinderhospiz Schon 540.000 Euro für das Kinderhospiz

Mit einer großen Benefizaktion unterstützt der Trierische Volksfreund den Verein Nestwärme, das ambitionierte Projekt zu verwirklichen. Dabei sind seit dem Start im Dezember bereits 540.000 Euro gespendet worden. „Wir sind schlichtweg begeistert von dem, was unsere Leserinnen und Leser bewegen“, freut sich TV-Geschäftsführer Thomas Deicke. „Mehr als eine halbe Million Euro in nicht einmal einem Jahr für das Kinderhospiz – das zeigt, dass das Projekt in der Region bereits jetzt bei vielen Menschen bekannt ist. Wenn wir dazu beitragen konnten und können, machen wir das weiter gerne. Vielen Dank!“