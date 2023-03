Verein Nestwärme hilft Flucht aus Kiew: Für Nika und ihre Eltern beginnt in Trier ein neues Leben

Viktor, Schauspieler am Staatstheater, und seine Frau Nathalie, die seit 20 Jahren als Kinderkardiologin in einer Klinik in der ukrainischen Hauptstadt gearbeitet hat, kümmerten sich liebevoll um ihre einzige Tochter, als Russland das Land überfiel. „Als die Invasion begonnen hat, lag unser Haus in der Nähe der Frontlinie und es kam sehr schnell zu Problemen, die Spezialernährung zu bekommen, die Nika braucht“, sagt Viktor. Deshalb habe die Familie die Chance genutzt, im Mai 2022 bei einer Evakuierungsaktion gemeinsam mit 36 anderen Familien mit beeinträchtigten Kindern in einem Sonderzug nach Deutschland zu kommen. Als Vater eines solchen Kindes durfte er trotz der Generalmobilmachung im Land ausreisen.