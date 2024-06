Nestwärme-Benefizprojekt Kinderhospiz Trier: Von Clowns und einer Dankestour in der Region

Am 13. Juni geht es weiter um 14.30 Uhr an der Boutique Léa Linster in Luxemburg. Vom Moselstadion Trier wird die Fackel dann von Spielern der Eintracht zum Standort auf dem Petrisberg getragen und dort gegen 17.30 Uhr an die Lebenshilfe Saarbrücken übergeben. Der große Abschluss mit Live-Musik ist ab 18.30 Uhr am Palais Kesselstadt in Trier geplant. Öffentliche Zusatztermine wird am 18. Juni ab 16 Uhr auf dem Bitburger Festplatz Spittel und ab 18.30 Uhr im Saarburger Sportboothafen geben.