Nestwärme-Kinderhopiz Kinderhospiz Trier: Deshalb werden mehr als zwei Millionen Euro gebraucht

Das Nestwärme-Kinderhospiz soll etwas Besonderes werden. Es wird konzeptionell nicht vergleichbar sein mit einem Erwachsenenhospiz, in dem die Menschen meistens ihren finalen Lebensabschnitt verbringen. Zwar dürfen in dem „Nest“ auf dem Petrisberg auch Kinder sterben. In erster Linie wird es aber eine Raststätte für Familien mit sehr schwer erkrankten Kindern sein, die dort Ruhe finden und Kraft tanken können. Der Vergleich mit einer Kur stimmt zwar nicht ganz, umschreibt das Konzept aber ziemlich treffend.