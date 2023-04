Wenn Eltern ein schwer behindertes Kind bekommen Der Abgrund einer Geburt und das Wunder des Überlebens

So positiv ist die Entwicklung nicht immer. „Bei etwa 89 Prozent solcher Fälle liegt die Pflege überwiegend bei den Frauen“, weiß Monika Lutz. „Viele Ehen gehen in die Brüche.“ Denn oft drehe sich alles nur um Mutter und Kind. Der Kampf um Pflegehilfen und Hilfsmittel sei groß und ermüdend. „Für die ambulante Pflege dieser Kinder ist die Nestwärme der einzige Anbieter in der Region. Dieser Verein baut seit Jahren sein Netzwerk aus.“ Von Beginn an, so die Einschätzung der Expertin, habe Nestwärme Kinderhospizarbeit betrieben. Der einzige ambulante Kinderhospizdienst sei das Kinderhospiz- und Palliativteam Saar in Merzig, das eng mit Nestwärme kooperiere und auch in der Region Trier aktiv sein.