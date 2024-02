Benefizaktion Kinderhospiz Trier Kinderhospiztag in Trier – Ein grüner Ballon für jede betroffene Familie

Hunderte grüne Luftballons mit den Namen der betroffenen Kinder und deren Familien haben am Samstag in der Trierer Innenstadt um Aufmerksamkeit für ein Thema geworben, das noch immer als Tabu gilt. Am 10. bundesweiten Tag der Kinderhospizarbeit beteiligte sich der Verein Nestwärme mit einem besonderen Spaziergang. Thema war dabei auch das Projekt Kinderhospiz.