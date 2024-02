Benefizaktion Kinderhospiz Trier Kinderhospiztag in Trier: Die Hoffnung leuchtet in Grün

Trier · Einmal im Jahr wird bundesweit an Kinder gedacht, die lebensverkürzend erkrankt sind. Am 10. Februar ist das auch in Trier so, wo das Projekt Kinderhospiz an Fahrt aufnimmt. Warum dieser Tag für betroffene Kinder und ihre Familien wichtig ist.

08.02.2024 , 06:46 Uhr

Beim Projekt Nestwärme-Kinderhospiz geht es um die Schwächsten der Gesellschaft. Die geplante Einrichtung in Trier soll ein Rastplatz der Ruhe und Erholung für die betroffenen Kinder und ihre Familien sein. Foto: M&M