Meinung : Es geht nicht um kleine Erwachsene

Mit der großen Benefizaktion für das geplante Kinderhospiz auf dem Trierer Petrisberg beleuchten wir auch ein Tabuthema. Ein Kommentar.

Wer will schon gerne mit dem Thema Tod konfrontiert werden? Doch wer sich die Mühe macht und ein wenig tiefer in die Materie einsteigt, wird schnell erkennen: Es geht beim Thema Kinderhospizarbeit zwar um Krankheit, um medizinische und pflegerische Versorgung. Vor allem geht es aber um das Leben. Denn die Kinder und Jugendlichen, für die das Angebot durch eine teilstationäre und stationäre Einrichtung erheblich verbessert wird, werden in der Regel über einen langen Zeitraum begleitet.