Benefizprojekt Nestwärme-Kinderhospiz Lions Club Saarburg bringt Big Band-Stimmung in die Stadthalle

Die Adventszeit inspiriert, an Menschen zu denken, die weniger haben und auf Hilfe angewiesen sind. Genau das macht der Lions Club Saarburg. Die Emotion Konzertshow am Samstag, 9. Dezember, 20 Uhr, ist ein größeres Projekt der Lions. Die Big Band „Art of Music“ und weitere Musiker werden in der Stadthalle Saarburg für die musikalische Vorweihnachtsstimmung sorgen. Der gesamte Erlös – es sind noch Restkarten zu haben – wird an das Projekt Nestwärme-Kinderhospiz auf dem Trierer Petrisberg gespendet.