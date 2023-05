Benefizaktion nestwärme Kinderhospiz MPG-Schulgemeinschaft spendet 18.000 €

Davon erhielt der Verein „Humanitäre Hilfe Trier“ 3.000 €, welche einerseits für Hilfsgüterlieferungen in die Ukraine, aber auch für Integrationsprojekte vor Ort in Trier genutzt werden werden. Ebenfalls 3.000 € erhielt die Katholische Familienbildungsstätte für das Projekt „Gut ankommen“. Das Geld wird für Sprachkurse, offene interkulturelle Treffen sowie Fahrradkurse für Frauen eingesetzt werden. Den mit 18.000 € höchsten Betrag erhielt der Verein „Nestwärme“ zum Bau eines Kinderhospiz am Petrisberg. Die restlichen Gelder werden für eine Baumpflanzaktion des MPG sowie zur Finanzierung der Schulpsychologin genutzt. Besonders geehrt wurden auch eine Klasse sowie einzelne Schülerinnen und Schüler. Die jetzige Klasse 6d sammelte mit 2.680,50 € die meisten Spenden. Sarah Magar (6a) konnte mit 800 € die höchste Einzelspende sammeln. Mamadou Diallo (7c) sowie Philipp Adam (12f) liefen die meisten Runden (17). Auch dieses Jahr findet der Sponsorenlauf wieder am letzten Donnerstag vor den Sommerferien statt. Bis Mitte Mai können noch Vorschläge für Projekte beim MPG eingereicht werden.