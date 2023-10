Benefizprojekt Nestwärme-Kinderhospiz Innovativ und nachhaltig – Alles zum Bauprojekt Kinderhopiz

SO GEHT ES WEITER Für die Realisierung des Projekts wird es keinen Generalunternehmer geben. Stifter Nick Reh: „Wir werden die Gewerke einzeln an die besten Anbieter aus der Region vergeben.“ Ziel sei es, Anfang April 2024 mit den Bauarbeiten zu starten. Davor stehen umfangreiche Erdbewegungen an. Auf den letzten Metern wird die Landesarchäologie dabei sein. Denn in diesem Bereich des Petrisbergs werden Reste eines römischen Heerlagers vermutet. Reh: „Wir werden eine Vereinbarung mit der Landesarchäologie treffen, um die Grabungszeit zu verkürzen.“ Der Bereich Kinderhospiz hat Priorität und soll im Juli 2025 fertig sein. Die Wohnungen folgen ein Jahr später.