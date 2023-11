Benefizaktion Nestwärme-Kinderhospiz Glühwein und Promis fürs Kinderhospiz in Trier

Dass Spendenhäuschen für das Kinderhospiz bei den Christmas-Moments-Terminen in der Region von den Konzertbesuchern gefüllt werden können, ist eine Selbstverständlichkeit. Doch in diesem Jahr sollen vor allem die Erlöse aus dem Verkauf der neuen Winterlieder-CD (20,90 Euro) mit zehn neu komponierten Liedern und der limitierten Fanbox (44,90 Euro) zur Realisierung des Projekts beitragen. Jeweils fünf Euro des Verkaufspreises gehen an den Verein Nestwärme. Zu bekommen sind sie bei allen 21 Terminen von Christmas Moments. Natürlich auch beim Auftakt am 12. Dezember, in Morbach, am 14. Dezember in Daun und am 23. Dezember in der Arena Trier. Bestellt werden können sie zudem im Online-Shop (www.christmas-moments.de).