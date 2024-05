Projekt Nestwärme-Kinderhospiz Im Heißluftballon auf Höhenflug über der Vulkaneifel

Das kann teuer werden! Wer mit einem Heißluftballon unterwegs war und auf Nachfrage den in der Regel atemraubend langen Namen nicht aufsagen kann, der ihm danach verliehen wurde, der muss zahlen. „Mindestens eine Runde“, verkündet Markus Theisen an diesem sonnigen Sonntagmorgen in der Eifel. Nun wäre es einfach gewesen, den Hotelier aus Daun selbst nach seinem Ballonfahrertitel zu fragen. Aber auf diese Idee kommt niemand aus der Runde der frisch getauften Luftfahrer.