Benefizaktion Kinderhospiz nestwärme (Selbst)Liebe geht durch den Magen!

Wer nur am 1. Termin (Ayurveda ABC) teilnehmen möchte, kann sich nur dafür anmelden. Für eine Teilnahme am Kochkurs ist jedoch eine vorherige Teilnahme am 12. April verbindlich. Alle Teilnehmenden des Kochkurses erhalten nach Anmeldung eine Zutatenliste per E-Mail.