Benefizaktion Spenden für das Kinderhospiz der Nestwärme

Der Volksfreund veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen alle eingehenden Spenden an das Kinderhospiz Trier, das vom Volksfreund unterstützt wird. Bei dieser Liste handelt es sich um Spenden, die in den Monaten März bis Mai 2023 eingegangen sind und deren Spender einer Veröffentlichung bei ihrer Überweisung zugestimmt haben: