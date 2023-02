Nestwärme e.V. : Autokorso zum Tag der Kinderhospizarbeit in Trier (Fotos/Video)

Trier Eine bunte Kolonne mit Luftballons behangener Wagen machte sich am Freitag auf den Weg von der Porta Nigra zum Trierer Petrisberg. Dort soll das neue Kinderhospiz des Nestwärme e.V entstehen. Auch Sie können helfen.

Eine Familie mit einem sterbenskranken Kind zu begleiten, unterscheidet sich in den Bedarfen und Erfordernissen stark von der Hospizarbeit mit Erwachsenen. Wann ein Kind sterben wird, ist häufig nicht absehbar, nicht jede gesundheitliche Krise führt zum Tod. Der Verein Nestwärme begleitet Familien in der gesamten Lebensphase und darüber hinaus. Dies kann eine Zeitspanne von wenigen Tagen bis zu vielen Jahren sein. Hierfür steht Nestwärme als Experte mit jahrelanger Erfahrung in der Begleitung betroffener Familien. Bei der Kinderhospizarbeit hat Nestwärme die ganze Familie im Blick, die Bedürfnisse des betroffenen Kindes genauso wie die von Eltern, Geschwisterkindern und weiteren Angehörigen.

Wie in den vergangenen Jahren wurde auch dieses Jahr am Freitag durch Nestwärme ein besonderes Gebäude in Trier in der Symbolfarbe grün der Kinderhospizarbeit angestrahlt. Am Nachmittag gegen 16.30 Uhr fuhr eine Kolonne aus bunt dekorierten Ape Piaggio durch die Innenstadt und brachte das Nestwärme-Team zum Grundstück des neuen Kinderhospizes am Petrisberg. In unmittelbarer Nähe davon wurde der Funkturm grün angestrahlt, wie in den Vorjahren bereits die Porta Nigra oder der Turm Luxemburg.