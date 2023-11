Benefizprojekt Nestwärme-Kinderhospiz Meilenstein für das Kinderhospiz Trier – Baustart in Sicht

Die Kinderhospiz-Spendenhäuschen stehen nicht nur am Benefiz-Glühweinstand in der Trierer Fleischstraße. Immer mehr Einzelhändler stellen sich damit in den Dienst der guten Sache. Für alle, die für sich selbst oder die eigene Familie ein individuelles Häuschen basteln wollen, bieten wir heute dazu die Gelegenheit.