Nestwärme Mit dem Mercedes-Oldtimer quer durch Italien: Benefiz-Rallye für Trierer Kinderhospiz

Beim werbewirksamen Startschuss auf dem Hof von Mercedes Merbag war die Stimmung bestens. Wenn Wolfgang Klauck, Gründer und Geschäftsführer der Classic Depot 54 GmbH aus Rheinland-Pfalz, am 1. September dann in Bozen zur ersten Jupiter’s Flash Rallye quer durch Italien startet, hat er sich nicht nur eine inklusive Rückfahrt 5000 Kilometer lange Streckenbewältigung als Ziel gesetzt: Mit Unterstützung des erfolgreichen Rennfahrers Klaus Ludwig will er während der langen Wettfahrt vor allem möglichst viel Spenden für Nestwärme sammeln.