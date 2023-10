Benefizaktion Nestwärme-Kinderhospiz Mehr als 10 Millionen Euro für das Kinderhospiz: „Wer mehr hat, der muss auch mehr geben“

Das Stiftungskapital der Rehkids beträgt acht Millionen Euro. Mit Erlösen wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte unterstützt. Zwischen 2019 und 2022 haben die Stifter jährlich zwischen knapp 200.000 und fast 400.000 Euro ausgeschüttet. Im vergangenen Jahr erhielten mehr als 32 Einzelprojekte und Vereine finanzielle Unterstützung zwischen 2000 und 16.000 Euro. „Wir helfen unbürokratisch und werden das auch weiterhin unabhängig von unserem Engagement für das Kinderhospiz tun“, verspricht Reh (Anfragen per Mail an info@stiftung-rehkids.de).