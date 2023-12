Resilienz lässt sich lernen Eine Anleitung zu mentaler Stärke – auch in schweren Zeiten

Nina Bösen warnt, eine gute Resilienz schütze nicht vor Schicksalsschlägen. „Aber sie hält mich psychisch gesund.“ In sich zu horchen, die eigenen Bedürfnisse erkunden – das alles erfordere Zeit. Genau daran mangele es aber häufig in Familien mit schwer erkrankten Kindern. Petra Moske: „Die Mütter und Väter leben in großer Sorge um das Kind. Es bleibt wenig Zeit für das eigene Ich.“ Das geplante Kinderhospiz werde für die Familien eine verlässliche Ressource, an die sie sich wenden können, glaubt die Nestwärme-Vorsitzende. „Nach Hilfe zu fragen, ist auch eine Form der Resilienz. Ein gutes Netzwerk an Unterstützern ist schon die halbe Miete.“