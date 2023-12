Benefizprojekt Nestwärme Good News der Woche: Danke! Schon fast 677.000 Euro für das Kinderhospiz Trier

Wer die gute Sache unterstützen will, hat dazu viele Möglichkeiten. Am Benefizglühweinstand in der Fleischstraße (donnerstags bis samstags) kann die Spende mit Genuss verbunden werden. Krimiautor Arno Strobel lädt am 9. Dezember, 20 Uhr, zu einer Benefizlesung im Baumarkt Hornbach in Trier-Euren ein. Thomas Schwab und seine Frau Michaela unterstützen das Projekt im Rahmen der Konzerttournee von Christmas Moments (12. Dezember, in Morbach, 14. Dezember in Daun, 23. Dezember in der Arena Trier). Sie spenden zudem 5 Euro von jeder verkauften Winterlieder-CD oder Fanbox.