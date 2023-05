Benefizaktion nestwärme Kinderhospiz Waldracher Rappel-Kinder spenden 1.000 € für Trierer Kinderhospiz

An den Kartagen vor Ostern fand in Waldrach in diesem Jahr wieder die traditionelle Rappel-Aktion statt. 32 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 13 Jahren waren morgens, mittags und abends in den Straßen des Dorfes unterwegs und ersetzten mit ihrem Rufen und Rappeln das Glockengeläut. Organisiert wurde die Aktion vom Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Laurentius Waldrach. An Karsamstag sammelten die Rappel-Kinder ihren Lohn ein. Neben Süßigkeiten und Eiern wurden insgesamt 1.911,02 € gesammelt.