Benefizaktion : Schon 185.000 Euro für das Kinderhospiz in Trier

Schon 185.000 Euro für das Kinderhospiz in Trier

Die Benefizaktion Kinderhospiz Nestwärme sammelt Spenden für eine Einrichtung in Trier, die betroffenen Kindern und ihren Familien hilft. Foto: Nestwärme Trier

Trier Die TV-Benefizaktion für Vorzeigeeinrichtung in Trier stößt bislang auf große Resonanz. Wie viele Einzelspenden für das Kinderhospiz bereits eingegangen sind.

Die Einrichtung wird Teil eines Neubaus auf dem Trierer Petrisberg, in dem auch andere Angebote des Vereins unterkommen sollen. Alleine für die Ausstattung des Kinderhospizes werden deutlich mehr als eine Million Euro benötigt. Dafür ist das Geld bestimmt, das auf dem Sonderkonto DE24 5856 0103 0000 8686 86 bei der Volksbank Trier (Stichwort Kinderhospiz Nestwärme) eingezahlt wird. Wer eine Spendenquittung benötigt, muss in der Überweisung zusätzlich seine Adresse angeben. Geplant ist auch die Veröffentlichung der Namen von Spendern. Wer damit einverstanden ist, vermerkt zusätzlich „TV ja“.

Benefizaktion : Wer baut mit am Kinderhospiz für die Region Trier?

Etwa 850 Einzelspenden sind bislang eingegangen. Petra Moske ist nach eigenen Worten vom bisherigen Verlauf der Benefizaktion überwältigt. „Es berührt mich, dass so viele Menschen die Notwendigkeit eines Kinderhospizes sehen und mitmachen, dass so viel Solidarität entsteht für die Familien, die rund um die Uhr die Verantwortung und die Pflege für ihre Kinder übernehmen!“ Sie bedankt sich für das große Vertrauen in die Arbeit von Nestwärme.